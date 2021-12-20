Специалист Коломийцева рассказала, как укрепить здоровье с помощью йоги

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2021, 21:30

pixabay.com

Специалисты советуют попробовать провести свободное время с максимальной пользой для себя. Восстановиться и укрепить здоровье поможет йога. Проведение практик помогает избавиться от застоявшейся энергии, негатива и состояния усталости. Об этом рассказала сертифицированный специалист Международной ассоциации йоги Нинель Коломийцева «Вечерней Москве».

Йогой можно спокойно заниматься дома в комфортной для себя обстановке. Быстро облегчить поиск нужной информации поможет удобное приложение «Йога 108»: оно подходит всем, адаптировано как для новичков, так и для профессионалов.

Для занятий йогой понадобится только спортивная одежда и коврик. А с помощью приложения можно освоить дыхательные практики и технику медитации. Также можно найти всю информацию о пользе и терапевтическом эффекте йоги, различные виды оздоравливающих практик. Достаточно заниматься йогой 20–30 минут в день, чтобы провести выходные с пользой.

Ещё одно хорошее упражнение – медитация. Чтобы погрузиться в неё, нужно просто закрыть глаза, остановить бесконечный поток своих мыслей. Может с первого раза и не получится, но важен сам процесс. Потренировавшись несколько раз, можно будет заметить результат. Ведь медитация помогает повысить эмоциональную и психологическую устойчивость, а также улучшает работу головного мозга и повышает защитные функции организма.

Йогу и медитацию можно дополнить нейрографикой. Это техника, которая позволяет проектировать желания и добиваться их реализации. Просто рисуйте и представляйте себе жизнь своей мечты, в которой ваши желания уже исполнены. Мозг настроится на новую реальность и сам сделает все для того, чтобы приблизить момент воплощения.

Для полного расслабления можно принять тёплую ванну. Поднять настроение можно с помощью живых цветов: добавьте их в воду, чтобы сделать обстановку более приятной. Очень хорошо подойдут растения, которые любят влагу. Это могут стать орхидеи, филодендрон или плющ.

Кроме этого, стоит попробовать использовать ароматические масла и морскую соль. В состав ароматических палочек входят специи, травы, смола, натуральные масла. Во время тления они выделяют вещества, которые помогают организму восстановиться через органы дыхания, помогают снять стресс и очистить пространство вокруг.

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