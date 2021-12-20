Итоги своей деятельности волонтеры подвели в Солнечногорском округе

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20 декабря 2021, 20:58

pixabay.com

Были подведены конечные результаты работы за уходящий год в организации «Волонтеры Подмосковья». Данное мероприятие проходило в Солнечногорском округе, где приняли участие около 500 добровольцев, сообщает «Подмосковье сегодня».



«В этом году вы все очень хорошо потрудились! Я благодарю вас — волонтеров, ваших наставников и кураторов за ту работу, которую вы делаете», - произнесла речь министр областного правительства по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.



Награды нашли своих самых активных волонтеров. Вероятно, праздник по способствовал дальнейшему развитию цифровой платформы организации. Завершил мероприятие увлекательный концерт.

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