Итоги своей деятельности волонтеры подвели в Солнечногорском округе
20 декабря 2021, 20:58
Были подведены конечные результаты работы за уходящий год в организации «Волонтеры Подмосковья». Данное мероприятие проходило в Солнечногорском округе, где приняли участие около 500 добровольцев, сообщает «Подмосковье сегодня».
«В этом году вы все очень хорошо потрудились! Я благодарю вас — волонтеров, ваших наставников и кураторов за ту работу, которую вы делаете», - произнесла речь министр областного правительства по соцкоммуникациям Екатерина Швелидзе.
Награды нашли своих самых активных волонтеров. Вероятно, праздник по способствовал дальнейшему развитию цифровой платформы организации. Завершил мероприятие увлекательный концерт.
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