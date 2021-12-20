Эксперт Владимир Венеров пояснил суть нового законопроекта

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20 декабря 2021, 20:42

pixabay.com

Землю поработят роботы? Не в этот раз. Разработан новый комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов, сообщает «Вечерняя Москва».



Согласно документу, созданном Советом Федерации, будет предусмотрен запрет на выдачу соответствующей лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые выполняют функцию иностранного агента. Нет лицензии – нет роботов.



Генеральный директор компании «КИКИ Робо Лаб», автор проекта KIKI Robo Cafe Владимир Венеров сообщил о решении насущных проблем, ожидаемых от железных друзей и как понимать — «самостоятельные решения роботов».



«Это вопрос к законотворцам: что они считают самостоятельным принятием решения. Если робот выдает чашку кофе после того, как ее оплатили, — это самостоятельное принятие решения? 50 лет работают промышленные роботы на конвейерах, и они самостоятельно принимают решения в зависимости от входящей информации, например, подносить сварочный аппарат к этой точке или нет. У нас робот тоже на основе датчиков принимает решение», — объясняет эксперт.



Вряд ли закон имеет своевременный характер. Он станет актуальным тогда, когда роботы начнут принимать по-настоящему серьезные решения — тогда эту сферу будет необходимо контролировать.



«Поскольку они предполагают, что роботы могут представлять угрозу, и разработки тоже, таким образом, законотворцы пытаются защитить рынок, разработчиков и страну от внешнего воздействия»,- говорит Венеров.

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