ГБУ «Ритуал» начало публиковать видеосюжеты об исчезнувших некрополях Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

20 декабря 2021, 19:23

Фото: YouTube

Приходские и монастырские кладбища в Москве закрывали и сносили во все времена, а не, как многие заблуждаются, только после Октябрьской революции. Так, в средние века только у стен Кремля было не меньше 15 некрополей. Об этом в первом из серии видеороликов, посвященных исчезнувшим кладбищам столицы, рассказало ГБУ «Ритуал» в своих соцсетях.

До 1771 года на месте Манежной площади находился некрополь Моисеевсекого монастыря, который был ликвидирован несколькими годами ранее. Его обнаружили во время раскопок в 1993 году.

«И вот, когда над зоной монастыря строителями был вскрыт асфальт и снят техногенный балласт, выявились признаки некрополя. Мы со страхом ждали этого момента. Из-под осыпающейся земли полезли гробы. Археологическая служба приостановила строительные работы и начала охранные раскопки с тем, чтобы исследовать и бережно перезахоронить останки. Нас мучила и этическая сторона дела – зачем тревожить прах давно ушедших людей. Но это было неизбежно – кругом шли нити коммуникаций», – вспоминал первый главный археолог Москвы Александр Векслер.

В ходе раскопок было найдено более 600 захоронений, некоторые из которых были мумифицированы. Археологи также обнаружили множество предметов быта и украшений: нательные кресты из дерева, металла и янтаря, четки, металлические пряжки, кожаные туфли и др. Найденные здесь останки перезахоронили на кладбище в Ракитках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости