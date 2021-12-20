Заммэра Владимир Ефимов рассказал, как «зелёные» облигации помогают Москве реализовывать инвестпроекты в пандемию

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20 декабря 2021, 17:38

Москва не приостановила различные инвестиционные проекты из-за пандемии COVID-19. В частности, она вышла на рынок заимствований, выпустив «зелёные» облигации. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, как Москва помогает справиться городской экономике в это непростое время.

Выход на рынок заимствований помог Москве частично компенсировать нанесённый пандемией ущерб. В 2021 году столица разместила бумаги на 115 млрд рублей, хотя изначально бюджет предусматривал объём заимствований до 400 млрд. По словам заммэра, большая сумма не потребовалась, так как доходы бюджета поступают быстрее, чем предполагалось.

«Когда мы планировали бюджет 2021 года и прогнозировали, что ситуация с доходами будет достаточно сложной, мы рассматривали разные варианты. В том числе обсуждали возможность увеличения сроков реализации инвестиционной программы, сокращения бюджета развития. Но все расчёты показали, что городу выгоднее выйти на рынок заимствований и реализовать все инвестиционные проекты, которые намечены», – отметил Владимир Ефимов.

Вице-мэр также добавил, что на каждый вложенный в развитие городом рубль приходится три рубля частных инвестиций, поэтому сокращение городского бюджета развития стало бы серьёзным тормозящим фактором для экономики Москвы в целом.

«Те заимствования, которые мы сделали, позволили нам избежать операционного дефицита в начале года, но если бы решение нужно было принимать сейчас, то мы бы не стали размещаться: на сегодня не только дефицита нет, мы даже смогли сформировать небольшую подушку безопасности для перехода на следующий год. Исходя из этого мы формировали бюджет на следующий трехлетний период», – заключил Владимир Ефимов.

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