В горах Крыма сугроб «спас» водителя перевернувшегося джипа

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20 декабря 2021, 17:14 Источник: Аргументы Недели - Крым

Джип перевернулся, после того как не удержавшись на повороте съехал на обочину. Обочина оказалась лучшей из двух.



На горе Ай-Петри лежит снег, который почти ежедневно добавляется и это привлекает отдыхающих. При этом редкие выходные обходятся без ЧП – машины то переворачиваются, то застревают в снегу как по дороге туда, так и по возвращении обратно.



В прошедшие выходные джип лег на бок – предположительно на его колесах была резина не той системы. Зарули машина на другую обочину и собирать ее пришлось бы далеко внизу обрыва.

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