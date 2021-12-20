Путин поручил увеличить долю российского вина на внутреннем рынке

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20 декабря 2021, 16:51

вино, фото: pixels.com

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры для увеличения доли отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«… утверждение комплекса мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая: развитие винного туризма (энотуризма), экскурсионных маршрутов и сопутствующей инфраструктуры; поэтапное увеличение минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания, имеющих лицензию на розничную продажу соответствующих товаров, в том числе за счет их приоритетного предложения»,- сказано в списке поручений.

За разработку мер отвечает российское правительство совместно с органами исполнительной власти республик Дагестан и Крым, Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской области и Севастополя. Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года.

Также Путин поручил обеспечить внедрение с 1 января 2023 года системы прослеживаемости качества сырья и товаров в сфере виноградарства и виноделия отечественного производства. Кроме того, до 1 июня 2023 года президент просит обеспечить разработку комплекса мер для создания равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов в рассматриваемой сфере.

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