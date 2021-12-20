Челябинские школьники рассказали о будущем России

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20 декабря 2021, 15:24 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В творческом конкурсе школьных сочинений «Россия — страна мечты» приняли участие более 50 тысяч ребят из 118 школ города.

Конкурс проводится в пятый раз, с каждым годом количество его участников увеличивается: в 2017 году сочинение писали не более 20 тысяч юных челябинцев из 20 школ Тракторозаводского района. Итоги конкурса традиционно подводят в декабре, а церемония награждения приурочена к Дню Конституции. Организаторами мероприятия выступают компании «Бовид» и «Нефть-Сервис». В финал конкурса вышли 14 победителей. В конкурсе три номинации: ребята должны рассказать о достижениях в науке, технике, искусстве и других сферах, представить свои творческие работы о России, рассказать о роли молодого поколения в будущем страны.

В конкурсе принимают участие все школьники – от начального до старшего звена, ученики коррекционных школ тоже не остаются в стороне. Отметить побудителей собралось немало почетных гостей, среди них – Ирина Текслер, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», заместитель главы Челябинска Александр Астахов, председатель Комитета по делам образования города Светлана Портье, председатель Челябинской Гордумы Андрей Шмидт и многие другие.

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