Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что куклы Барби вредны для российских детей и пропагандируют «оголтелый феминизм»

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20 декабря 2021, 15:13 Источник: "Газета.ру"

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что куклы Барби вредны для российских детей из-за их «оголтелого феминизма», и такие игрушки нельзя закупать в государственные и муниципальные сады. Свою позицию она объяснила в интервью «Газете. Ru».

«Кукла Барби привлекает внимание яркой, броской, пошлой одеждой», —заявила Бутина. По ее словам, эта кукла «транслирует распущенность и «оголтелый феминизм». При этом парламентарий считает, что за права женщин бороться необходимо, однако «не выставляя напоказ вот таких кукол в коротких юбках».

Совсем другое дело, по мнению депутата, - российские куклы, которые прививают традиционные семейные ценности.

«Девочка воспитывает в себе мать. У нее должна быть возможность завернуть пупса. Вот съездите на фабрику детских игрушек, любую, посмотрите наши игрушки, где обязательно можно пупса пеленать. Мы же говорим про традиционные семьи. Почему в качестве образца мы не используем именно вот этот посыл, что вот она семья», — рассуждает Бутина.

При этом, как подчеркнула депутат, она не призывает запрещать Барби, однако подобных кукол нельзя закупать в государственные и муниципальные детские сады. Это должно быть «ответственностью родителей».

Ранее Бутина заявила, что «русские символы» новогодних праздников более уместны и вызывают больший отклик у россиян, чем стиль «американского Рождества».

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