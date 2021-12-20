Латвия стала основной целью гибридной атаки Беларуси

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20 декабря 2021, 15:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Латвия сейчас стала основной целью гибридной атаки Беларуси. Так считает госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Дмитрий Трофимов.



По мнению госсекретаря МВД, на прошлой неделе ежедневно задерживались десятки нелегалов, которые пытались проникнуть в Латвию.



Г-н Трофимов отметил, что в Беларуси происходит организованное перемещение мигрантов, поскольку иначе невозможно объяснить столь быструю переброску людей в различные места на границе.



Правительство Латвии приняло решение дополнительно к уже построенным 37 км временного забора установить еще 22, 8 км.



Глава Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс уже сообщил депутатам Сейма, что ситуация на границы обострилась: поток правонарушителей на границе Беларуси с Литвой и Польшей в последние дни значительно сократился, и теперь Латвия становится страной, против которой усиливается давление нелегальной миграции.



Напомним, 10 августа нынешнего года была объявлена ЧС, потому как было задержано более 3300 человек за незаконное пересечение границы.

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