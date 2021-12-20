Сегодня отмечается день ФСБ

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20 декабря 2021, 14:24 Наталья Полянская

Сегодня сотрудники Федеральной службы безопасности России отмечают профессиональный праздник.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. День работников органов государственной безопасности РФ учрежден президентским указом в 1995 году.

Изначально дата была выбрана не случайно: 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 года – день образования Всероссийской чрезвычайной комиссии, первым председателем которой стал Феликс Дзержинский.

В настоящее время к органам государственной безопасности или спецслужбам относят такие службы как ФСБ, СВР, ГУСП, ФСО, ранее входящие в состав КГБ СССР. В некоторых источниках к органам безопасности относят также и другие ведомства, такие, например, как ФСКН, ФСТЭК и другие. В своих выступлениях по случаю праздника Президент России, как правило, обращается только к четырём органам: ФСБ, СВР, ГУСП и ФСО.





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