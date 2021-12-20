Глава Челябинска попросила дорожников тщательнее убирать тротуары от снега

Аргументы Недели → Общество

20 декабря 2021, 14:23 Анна Семенова

Тщательно чистить нужно не только проезжую часть, но и тротуары. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской пано

Важно следить, чтобы пешеходы не пробирались сквозь кашу.



На сегодняшнем аппаратном совещании глава города Наталья Котова вновь подняла вопрос уборки снега. На этот раз речь шла о тротуарах, которые чистятся не вовремя. Из-за подсыпки под ногами пешеходов очень быстро образуется каша. Градоначальница подчеркнула, что такая ситуация ни к чему, на дорогах должно быть чисто. Для этого после подсыпки через некоторое время весь снег необходимо убирать.



В доказательство своих слов Котова озвучила жалобы от горожан, которые поступают в социальные сети. Недовольны очисткой тротуаров жители улицы Калинина, Эльтонская, Салютная, Хохрякова.

Заместителю главы по городскому хозяйству Александру Астахову было поручено разобраться с управляющими компаниями в данных районах.

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