Глава Челябинска попросила дорожников тщательнее убирать тротуары от снега
20 декабря 2021, 14:23 Анна Семенова
Важно следить, чтобы пешеходы не пробирались сквозь кашу.
На сегодняшнем аппаратном совещании глава города Наталья Котова вновь подняла вопрос уборки снега. На этот раз речь шла о тротуарах, которые чистятся не вовремя. Из-за подсыпки под ногами пешеходов очень быстро образуется каша. Градоначальница подчеркнула, что такая ситуация ни к чему, на дорогах должно быть чисто. Для этого после подсыпки через некоторое время весь снег необходимо убирать.
В доказательство своих слов Котова озвучила жалобы от горожан, которые поступают в социальные сети. Недовольны очисткой тротуаров жители улицы Калинина, Эльтонская, Салютная, Хохрякова.
Заместителю главы по городскому хозяйству Александру Астахову было поручено разобраться с управляющими компаниями в данных районах.
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