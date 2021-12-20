Сегодня отмечается международный день солидарности

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20 декабря 2021, 14:17 Наталья Полянская

Фото: флаг ООН

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.



«Международный день солидарности людей — это день, когда мы празднуем наше единство в разнообразии, день, когда мы напоминаем правительствам о том, что они должны соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений», – говорится на официальной странице ООН, посвященной этой дате.

Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Международный день солидарности людей освещается всеми средствами массовой информации, включая статьи в журналах, речи на официальных мероприятиях, заметки в веб-блогах отдельных лиц, групп и заинтересованных организаций.

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