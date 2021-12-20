Южноуральские учителя поделились опытом по организации досуга детей в праздники

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20 декабря 2021, 14:00 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Участники первого Всероссийского форума классных руководителей рассказали о полезных ресурсах, которые помогут ребенку провести каникулы с пользой.

Учитель начальных классов Кременкульской школы Лидия Кноль посоветовала родителям сделать акцент на семейном чтении, а также уделить внимание образовательным играм в интернете. По мнению учителя русского языка и литературы школы № 1 Миасса Данила Тикунова, свободное время лучше посвятить свободное просмотру научно-популярных каналов на Youtube. В качестве примера он приводит видеолекции от «Арзамас», а также подкасты, в которых рассказывается об интересных, но малоизвестных фактах. Так, прослушав детский подкаст «Урубамба», школьники узнают о жизни в других странах, старшеклассников может заинтересовать подкаст «Собака съела дневник». Его ведущие расскажут, как молодым людям заработать, как набрать большое количество подписчиков в соцсетях.

Отметим, что для южноуральских школьников действуют несколько онлайн-галерей. Портал «Детидома» создан министерством информационных технологий Челябинской области при поддержке губернатора. Его посетители смогут принять участие в мастер-классах, виртуальных экскурсиях, онлайн-уроках и играх. Известно, что с 29 декабря будет доступна новогодняя версия портала.

Также региональное министерство образования и науки организовало онлайн-лагеря. Они созданы на базе Областного центра дополнительного образования детей, детско-юношеская спортивной школы, Дома юношеского технического творчества, Государственного автономного учреждения по организации отдыха и оздоровления детей «Метеор».

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