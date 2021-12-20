Елизавете Боярской исполнилось 36 лет: карьера актрисы

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20 декабря 2021, 14:00 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Елизавета Боярская. Ей исполняется 36 лет.



Елизавета родилась в Ленинграде 20 декабря 1985 года в семье актёров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. В детстве не проявляла актёрских способностей. В подростковом возрасте окончила модельную школу. В Санкт-Петербургской гимназии девочка училась посредственно. В выпускном классе решила поступать на отделение «пиар» факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, но поняла, что это не ее. Вскоре Боярская за несколько месяцев подготовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.



С 2006 года Елизавета является актрисой Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Впервые она вышла на сцену этого театра 9 марта 2006 года, сыграв роль Гонерильи в спектакле «Король Лир».



Первой значительной ролью в кино стала роль Тани в фильме режиссёра Василия Чигинского «Первый после бога».



В фильме «Адмиралъ» Боярская сыграла Анну Тимирёву — возлюбленную адмирала Александра Колчака. Также были роли в фильмах «Не скажу», «Пять невест», «С новым годом, мамы!», «Шерлок Холмс», «Статус: Свободен», «Анна Каренина».



В 2017 году сыграла Анну Каренину в сериале «Анна Каренина. История Вронского», снятого Кареном Шахназаровым.



В 2009 году на съёмках фильма «Не скажу» актриса познакомилась с актёром Максимом Матвеевым. 28 июля 2010 года они заключили брак. У них есть двое сыновей: Андрей и Григорий.

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