Минюст Латвии занят подсчетами убытков от советской оккупации

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20 декабря 2021, 14:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Министерство юстиции Латвии усердно занимаются важным делом – подсчетом убытков от советской оккупации. На это занятие даже выделили государственные деньги.



Комиссия по «подсчетам» убытков была создана еще в августе 2005 года, и с тех пор действует неустанно. На какие деньги? А на деньги налогоплательщиков Латвии.



Как удалось узнать латвийским СМИ, в связи с экономическим кризисом в 2009 году работа комиссии была приостановлена, но в 2013 году вновь возобновилась.



По мнению министра юстиции Латвии Яниса Борданса, следующий год будет решающим: на это «доброе» дело выделено аж 100 тысяч евро. На что пойдут деньги? На то, чтобы члены комиссии завершили свой труд по окончательному подсчету убытков, дабы Латвия могла «подготовить обоснование для выдвижения международных требований».



Возникает вопрос!!! А какое отношение имеет современная России к «убыткам» оккупационного СССР?



А вот министр юстиции г-н Бондарс уверен, что Россия является правопреемницей СССР! И должна вернуть деньги!



Что думают по данному поводу латвийцы? Мнение из социальных сетей.



«Все мало им! Путин уже пообещал от мертвого осла уши… видать мало…. Боюсь представить, а куда в этот раз наших латышских умников президент России отправить? Впрочем, им не привыкать!»



«Мерзость просто! А то, что жили на деньги СССР – ничего? То, что квартиры, чины получали – ничего? То, что потом все приватизировали и обогатились – ничего? А, кто выплатить за унижения неграждан? Кто выплатит за то, что элементарно нарушаются права человека?»



«Нет ума – на век калека!»



«Можно выплатить нашим «бондарсам» советскими рублями, а также разломать все то, что было построено: заводы, фабрики, дома…. Это справедливо!»

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