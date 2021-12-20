Министр здравоохранения Латвии: Проведите Рождество в ближайшем кругу

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20 декабря 2021, 14:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совсем скоро Латвия встретит Рождество Христово! Вопрос в том, а как встретит, если министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс считает, что необходимо находиться дома, потому как в начале января число инфицированных увеличится.



Итак, каково положение с инфицированными омикроном на сегодняшний день?



На данный момент в Латвии зарегистрировано 32 случая омикрона.



«Самый заразный омикрон распространяется с огромной скоростью, удваивая количество случаев заболевания каждые два-три дня. Он обязательно распространится в Латвии, но мы не можем сказать, насколько серьезно заболеем. Многие справедливо ждут облегчения, которое мы обещали от 11 января, когда мы выйдем из ЧП. Я не знаю, сможем ли мы… Я вас всех приглашаю провести Рождество только в ближайшем кругу. Будьте особенно осторожны с теми, кто намерен навестить родственников в Латвии из стран с высокой распространенностью омикрона»,- заявил министр г-н Павлютс.

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