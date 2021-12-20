«Газпромнефть» разослала петербургским сотрудникам инструкции, как обезопасить себя от сосулек

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20 декабря 2021, 12:50 Источник: Znak.com

Сосульки, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

«Газпромнефть» разослала своим сотрудникам в Санкт-Петербурге памятки, как обезопасить себя от падения сосулек. Поводом для такой рассылки стало сразу два несчастных случая, произошедших с работниками «Газпромнефть НТЦ».

Как сообщается в памятке, одна из пострадавших с тяжелыми травмами попала в больницу. В связи с этим компания решила довести до работников такие рекомендации: «по возможности не подходите близко к стенам здания и выбирайте более открытые маршруты; при выходе из зданий и движении вдоль них обращайте внимание на снег, наледь и сосульки на крышах; обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и не заходите в опасные зоны; всегда оценивайте ситуацию в зависимости от условий».

Сосульки и снег каждую зиму становятся настоящим бедствием для северной столицы. В этом году, после того как Петербург завалило снегом, народный артист Иван Краско записал обращение к Владимиру Путину с просьбой прислать помощь на уборку города от снега. Затем уже к местным властям публично обратился певец Александр Розенбаум.

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