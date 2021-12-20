К центральному универмагу Симферополя охранники не пропустили машину скорой помощи

Охранник на посту заявил, что начальство у него строгое и лишаться работы он не хочет. Замечание, что больной может лишиться жизни, он проигнорировал.
Инцидент случился у Торгового центра (Центральный универмаг) Симферополя.
Решив за лучшее не затевать с охранником бессмысленный спор, бригада Скорой покинула машину и дальше пошла на вызов пешком. Также пешком медики вернулись к шлагбауму, ведя под руки больную.
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