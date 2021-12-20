Откровения Пескова, двойники Путина и круговорот миграции в России. Резонансные новости недели

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20 декабря 2021, 11:42 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Песков сравнил Владимира Путина с Ангелой Меркель



В интервью одному из солидных телеканалов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что когда-нибудь у Владимира Путина появится преемник.



«У Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника, и наверняка он его порекомендует», – сообщил он.



Действующего президента России Дмитрий Песков поставил в один ряд с такими яркими лидерами как Ангела Меркель и Си Цзиньпин. Не забыл пресс-секретарь президента РФ напомнить и о предстоящей большой пресс-конференции Путина, которая пройдет 23 декабря.



«Будет всё тот же Путин сидеть. Я буду на своей жердочке сидеть. Сначала я буду вести пресс-конференцию, потом Путин скажет, чтобы я заткнулся, и будет сам вести пресс-конференцию»,- заявил Песков.



Один из вопросов, заданных в ходе интервью, коснулся возможности существования двойников Путина. Песков сообщил, что, когда заходит разговор на эту тему, президент «улыбается, смеётся».



Во время беседы с журналисткой пресс-секретарь рассказал о том, что читает телеграм-канал «Усы Пескова» и не любит творчество Моргенштерна.





В Госдуме произошла потасовка из-за «QR-фашизма»



На прошлой неделе Госдума РФ приняла в первом чтении закон о введении QR-кодов в общественных местах. Перед началом обсуждения законопроекта коммунисты развернули плакат с надписью: «КПРФ против QR-фашизма». На место событий подтянулись единороссы и начали отнимать у депутатов транспарант.



«Небольшая потасовка была, ничего страшного. Конфликт был вызван желанием представителей «Единой России» сорвать плакат, довольно агрессивно себя вели»,- сообщил о произошедшем коммунист Алексей Куринный.



За документ о введении QR-кодов в общественных местах в итоге проголосовали 329 депутатов, против — 87, один воздержался. Напомним, что ранее был снят с рассмотрения законопроект о введении обязательных QR-кодов на транспорте.





Международный день мигранта отметили в мире 18 декабря



Международная организация по миграции выпустила доклад и поделилась весьма интересными данными. В пятерку лидеров среди принимающих мигрантов стран входят США, Германия, Саудовская Аравия, Россия и Великобритания. Основными странами, из которых осуществляется международная миграция, являются Индия, Мексика, Китай, Россия и Сирия. Таким образом наша страна присутствует в ТОПах обоих миграционных списков.



«На протяжении всей истории человечества миграция являлась мужественным проявлением воли индивидуума преодолеть все невзгоды и добиться лучшей жизни»,- отмечается на сайте ООН.



Ни для кого не секрет, что в Россию в поисках лучшей жизни массово приезжают граждане из Средней Азии. Работают они в основном на стройках и в системе ЖКХ. Покидают же нашу страну многие молодые ученые, которые не могут реализовать свои возможности в пределах границ своей Родины.



На прошлой неделе стало известно о данных совместного исследования Федерации мигрантов России (ФМР) и МГУ. Оказалось, что средняя месячная зарплата иностранного рабочего из республик Средней Азии составляет в России 47,1 тысячи рублей. В то же время, по данным Росстата, средняя начисленная зарплата гражданина России в настоящий момент - 54,6 тысячи рублей в месяц, а медианная - 32,4 тысячи рублей.



Президент ФМР Вадим Коженов сообщил, что согласно данным исследования, сами мигранты хотели бы зарабатывать в России в среднем 77,2 тысячи рублей. При этом он отметил, что «около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет отечественное законодательство».





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