В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за применение пыток

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20 декабря 2021, 10:28 Источник: Интерфакс

Следственный изолятор, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение наказание за пытки. Подобные преступления предлагается относить к особо тяжким, а наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Законопроект внесли председатели комитетов по законодательству обеих палат парламента Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Как отметил Крашенинников, «ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей».

В законопроекте ужесточается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания.

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», - заявил Крашенинников.

Помимо этого, поправки к закону позволят привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, в том числе ФСИН, а не только следователей и дознавателей, как было раньше.

В законопроекте также дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции ООН против пыток, заключенной 10 декабря 1984 года.

«Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями», - заявил Крашенинников.

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