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Специалисты полностью восстановили доступ к информационным ресурсам МВД РФ

, 20:46 Источник: ТАСС

Специалисты полностью восстановили доступ к информационным ресурсам МВД РФ
фото: pixabay.com

Специалисты в воскресенье к вечеру полностью восстановили доступ к информационным ресурсам МВД РФ, который был потерян из-за затопления в серверных помещениях. По данным МВД, в течение полутора суток технические специалисты ведомства проводили восстановительные мероприятия, чтобы как можно быстрее добиться штатной работы серверов.

Задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме.

Понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
В пресс-центре МВД России ранее сообщали, что сбой в работе информационных ресурсов МВД России нарушил работу федеральной информационной системы ГИБДД.

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