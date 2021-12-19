Специалисты полностью восстановили доступ к информационным ресурсам МВД РФ
19 декабря 2021, 20:46Источник:
ТАСС
Специалисты в воскресенье к вечеру полностью восстановили доступ к информационным ресурсам МВД РФ, который был потерян из-за затопления в серверных помещениях. По данным МВД, в течение полутора суток технические специалисты ведомства проводили восстановительные мероприятия, чтобы как можно быстрее добиться штатной работы серверов.
Задача выполнена - доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлён в полном объёме.
Понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. В пресс-центре МВД России ранее сообщали, что сбой в работе информационных ресурсов МВД России нарушил работу федеральной информационной системы ГИБДД.
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