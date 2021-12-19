У автобуса, связывающего Челябинск и Копейск, изменится маршрут
19 декабря 2021, 18:34 Анна Семенова
Он получит продление и новый номер.
Известный всем копейчанам автобус №83 «ЮУрГУ- пос.Сухомесово» с января 2022 года исчезнет. Вместо него появится маршрут №483. Пойдет он от ДК имени Маяковского в Старокамышинске до парка культуры и отдыха им.Гагарина в Челябинске.
В министерства дорожного хозяйства и транспорта пообещали, что в час пик дольше 20 минут данный автобус ждать не придется. В более свободное время интервал составит 15 минут. Вместо трех автобусов, которые связывали Челябинск и Копейск, теперь запущено 14.
В остальном маршрут никак не изменится, все привычные остановки сохранятся.
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