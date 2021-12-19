В Свердловской области учительница ударила по лицу ребёнка, обратившегося к ней на ты

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19 декабря 2021, 17:15

фото: pixabay.com

В Свердловской области правоохранительные органы разбираются с инцидентом, произошедшим в городе Березовском в школе № 2. Видео, как на уроке 6 «А» класса учительница дала пощёчину ученику, опубликовали в паблике «Берёзовский. Новости золотого города» в соцсети Вконтакте.

По словам одноклассников, мальчик смотрел что-то в своём телефоне в тот момент, когда учительница попросила детей сдать тетради.

Учительница сама забрала тетрадь, а шестиклассник подошёл к её столу и сказал: «Отдай». Тогда преподаватель порвала тетрадь, произнесла «Мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь» и дала школьнику пощёчину.

Уральские СМИ пишут, что родители одноклассников подростка выступили на стороне учительницы. Они назвали проблемой образования то, что «сейчас, что раньше, ученики срывают уроки». «Как учить ребенка, который никого не уважает, не имеет идеалов и ценностей? Ситуация ужасная, бедные учителя», — поддерживают педагога жители города.

«Жаль учителя! Отличный педагог. И чтобы так её вывести, надо сильно постараться», — написала Дарья Румянцева, учившаяся у этого преподавателя.

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