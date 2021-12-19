В Москве начинается очередная уборка дорог с противогололёдной обработкой

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19 декабря 2021, 15:19

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Москве в воскресенье с 15 часов городские службы начнут работы по уборке дорог. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что в ночь на 19 декабря высота сугробов увеличилась до 7 см, и за день снега может добавиться ещё столько.

По данным Агентства городских новостей "Москва", ночью и утром городские службы три раза провели механизированное подметание улично-дорожной сети с последующей противогололёдной обработкой. И пообещали повторить в 15:00.

Под особым контролем - состояние пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Снег с улиц мегаполиса вывозится на снегосплавные пункты. Работают все 56 стационарных пунктов.

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