20-летнему жителю Томска дали два года условно за размещение фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2021, 14:29 Источник: РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» в Петербурге, Zamir Usmanov/globallook.com

Томский областной суд вынес решение по делу 20-летнего местного жителя, который дважды разместил на сайте «Бессмертного полка» фото нацистского преступника Йозефа Геббельса. Он приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Также ему предстоит выплатить штраф 200 тысяч рублей.

«Томский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Сергея Сахарова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Сахаров, по данным ведомства, дважды — в мае 2020 и 2021 годов — оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн» для публичной демонстрации фото ветерана войны. Однако вместо фото участника Великой Отечественной разместил снимки соратника Гитлера Йозефа Геббельса.

Помимо условного срока и штрафа, Сахаров также на два года лишен права размещать обращения и иные материалы в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее сообщалось, что в канун 9 мая сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» подвергся массированным хакерским атакам, также были пресечены попытки загрузить изображения нацистов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости