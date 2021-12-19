Вячеслав Володин: закон об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года

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19 декабря 2021, 11:19 Источник: RT

Пункт техосмотра, Aleksander Polyakov/globallook.com

Законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года, чтобы его нормы заработали уже в 2022 году. Об этом спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать», — отметил он. По словам Володина, закон коснется около 50 млн транспортных средств.

Спикер Госдумы подчеркнул также, что законопроект к рассмотрению в третьем чтении был доработан в интересах автовладельцев.

«Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан»,- написал Володин.

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