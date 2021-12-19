Масштабный сбой в работе систем ГИБДД не устранен: серверы с данными залиты водой

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19 декабря 2021, 10:41 Источник: Интерфакс

Управление ГИБДД, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Приема граждан, обещанного ГИБДД на 19 декабря, сегодня не будет: работа информационных ресурсов в настоящее время так и не восстановлена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

В субботу, 18 декабря, в работе систем ГИБДД были зафиксированы неполадки из-за технического сбоя. Все региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Ведомство пообещало, что из-за субботнего сбоя будет принимать граждан в воскресенье. Однако сделать этого не удалось, поскольку восстановительные работы не закончены. Как сообщили в МВД, причиной сбоя стала авария коммунальных сетей, из-за чего серверы, на которых хранится информация, оказались залиты водой.

В ведомстве полагают, что восстановительные работы завершатся к вечеру 19 декабря.

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