Новогодняя ярмарка откроется в центре Челябинска

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19 декабря 2021, 09:01 Анна Семенова

Ярмарка будет работать до конца февраля. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Она начнет свою работу уже на следующей неделе.

Официальное открытие ледового городка на площади Революции в Челябинске планируется на 25-26 декабря. В это же время там откроется праздничная ярмарка, организованная МКУ «Городская среда».

Сообщается, что здесь будут продавать продукты, сладости, игрушки и подарки, а также хэнд-мейд товары. Работать торговые места будут до 20 февраля.

Кстати, чтобы не загромождать городок, лотков будет всего пять, а одно место предназначено для организации катания на лошадках.

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