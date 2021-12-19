Новогодняя ярмарка откроется в центре Челябинска

Официальное открытие ледового городка на площади Революции в Челябинске планируется на 25-26 декабря. В это же время там откроется праздничная ярмарка, организованная МКУ «Городская среда».
Сообщается, что здесь будут продавать продукты, сладости, игрушки и подарки, а также хэнд-мейд товары. Работать торговые места будут до 20 февраля.
Кстати, чтобы не загромождать городок, лотков будет всего пять, а одно место предназначено для организации катания на лошадках.
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