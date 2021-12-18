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В Москве от последствий ковида умерла судья Басманного суда Юлия Сафина, выносившая решения по многим резонансным делам

, 16:28 Источник: ТАСС,

В Москве от последствий ковида умерла судья Басманного суда Юлия Сафина, выносившая решения по многим резонансным делам
Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov/globallook.com

В Москве от последствий перенесенной коронавирусной инфекции умерла федеральный судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина. Она председательствовала на многих громких процессах.

«Несколько дней назад после осложнений от коронавируса на 45-м году жизни умерла судья Юлия Сафина», - сообщил ТАСС не названный источник в суде. 

Среди дел, которые рассматривала Сафина, как пишет издание "Бизнес Online", - об избрании и продлении мер пресечения экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, главе Серпуховского района Александру Шестуну, губернатору Кировской области Никите Белых, сенатору Рауфу Арашукову, полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, а также инвестору Майклу Калви.

В 2009 году судья назначила 7 лет колонии предпринимателю Илье Шерману, которого обвиняли в мошенничестве. Мосгорсуд позднее отменил приговор, отметив, что «нарушение уголовно-процессуального закона, допущенное судом первой инстанции, является существенным, поскольку искажает саму суть правосудия».

В мае нынешнего года квалификационная коллегия московских судей лишила Сафину статуса судьи. Однако она обжаловала это решение, и была восстановлена в должности.

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