Илье Авербуху исполнилось 48 лет

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18 декабря 2021, 13:36 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает советский и российский фигурист, а также заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Ему исполняется 48 лет.

Родился 18 декабря 1973 года в Москве. Первым тренером Авербуха была Жанна Громова, а впоследствии — Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Илья Авербух в паре с Мариной Анисиной стал двукратным чемпионом мира среди юниоров в 1990 и 1992 годах.

После чего он влюбился в Ирину Лобачёву, которая каталась с ним в одной группе, но с другим партнёром. Они начали кататься вместе в 1992 году и поженились в 1995 году. В 1995 году они переехали в США, где жили и тренировались вплоть до Олимпиады 2002 года. В 1998 году удачно дебютировали на зимних Олимпийских играх. В сезоне 2001—2002 пара пропустила все этапы серии Гран-при по причине травмы колена Ирины.

Закончив любительскую карьеру, Лобачёва и Авербух решили не выступать в профессиональных шоу на Западе. Они вернулись в Россию.

В 2004 году организовал собственное шоу на льду — проект «Ледовая Симфония» — театрализованные ледовые представления с участием звёзд мирового фигурного катания, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Компания занималась организацией таких мероприятий, как шоу-тур «Россия ждёт», «Итальянский карнавал».

Компания «Ледовая симфония» в сотрудничестве с Первым каналом представила телезрителям шоу, в которых Авербух выступил в качестве режиссера, хореографа постановщика и продюсера. В 2010 году состоялась премьера первого оригинального Российского мюзикла на льду «Огни большого города», в постановке Ильи Авербуха, гастроли которого состоялись в летней олимпийской столице Лондон 2012, в 2013 состоялась гала шоу «Год до Игр Сочи 2014».

С 1 апреля по май 2018 года — продюсер, член жюри и тренер команды телевизионного проекта «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.

С 1995 по 2007 год Илья был женат на фигуристке Ирине Лобачёвой. Сын Мартин после развода родителей проживает с отцом. Летом 2020 года Илья Авербух заявил об отношениях с Елизаветой Арзамасовой , на которой женился 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 у пары родился сын Лев.

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