В системе ГИБДД произошел технический сбой

В субботу, 18 декабря, в работе системы ГИБДД зафиксированы неполадки из-за технического сбоя. Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».
«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД»,- сказано в сообщении.
В МВД пояснили, что в данный момент технические специалисты устраняют последствия сбоя, принимая необходимые меры реагирования. В ведомстве отметили, что подобные случаи единичны. Сотрудники принесли извинения за причиненные неудобства.
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