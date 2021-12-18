Кристине Агилере исполнился 41 год: творческий путь певицы

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18 декабря 2021, 12:04 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН Кристина Агилера. Ей исполняется 41 год.



Кристина Мария Агилера родилась 18 декабря 1980 года в Статен-Айленде в семье сержанта Вооружённых сил США и учительницы испанского языка. В детстве Кристина слушала пластинки в стилях соула и блюз, и училась петь. Тогда местные прозвали ее «маленькой девочкой с сильным голосом». Кристина мечтала стать певицей, и в восемь лет выиграла свой первый конкурс талантов. Девочка училась в школе Рочестера и в средней школе вблизи Вексфорда, а также недолго посещала среднюю школу Норт-Аллегейни, после чего перешла на домашнее обучение из-за издевательств со стороны сверстников.



В 1991 году Агилера прошла прослушивание на шоу «Клуб Микки Мауса», хотя не соответствовала возрастным требованиям программы. Спустя два года она начала сниматься в телесериале, где исполняла музыкальные номера и комедийные скетчи. В 1998 году Кристина вернулась в США в поисках контракта с фирмой звукозаписи.



После выпуска «Reflection» на Агилеру обратил внимание A&R лейбла RCA Records Рон Фейр, и вскоре певица подписала контракт с этой фирмой. В августе 1999 года состоялся релиз дебютного студийного альбома Агилеры Christina Aguilera. Пластинка заняла первое место в чарте Billboard 200. Планируя четвёртый студийный альбом, исполнительница начала двигаться в новом творческом направлении, которое, по мнению певицы, придавало большую глубину её текстам и музыке. Исполнительница дала пластинке название Stripped.



В 2004 году музыкантка вместе с Мисси Эллиотт записала новую версию песни группы Rose Royce «Car Wish» для саундтрека к мультфильму «Подводная братва» и исполнила вместе с Nelly трек «Tilt Ya Head Back». 15 июня 2018 года Кристина Агилера выпустила седьмой студийный альбом под названием Liberation, который певица начала записывать ещё в 2014 году.



В своих композициях Кристина Агилера сочетает элементы поп-музыки, R&B, данс-попа и соула.



В феврале 2005 года Кристина Агилера заключила помолвку со специалистом по маркетингу Джорданом Братманом. Но в 2011 году пара распалась. От первого брака у певицы есть сын. С 2010 года Кристина состоит в фактическом браке с Мэттью Ратлером. В этих отношениях Агилера родила дочь.

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