Жители Челябинской области не вошли в топ-10 по доброжелательности в соцсетях

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18 декабря 2021, 11:58 Анна Семенова

Челябинцы не отличаются позитивом в соцсетях. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Наши земляки не отличаются позитивными эмоциями.

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги года, отметив самые доброжелательные регионы страны. Просмотрев оценки, комментарии и реакции пользователей к чужим публикациям, аналитики пришли к выводу, что самые позитивные люди проживают в Забайкалье, Татарстане и Башкортостане. Замыкают топ-10 доброжелательных областей наши соседи свердловчане.

А вот Челябинская область отметилась в другом рейтинге – регионов с наименее позитивными пользователями. Южный Урал оказался на 8 строчке, пропустив вперед Кемеровскую, Волгоградскую области, Приморский и Красноярский край, Пермь, Саратов и Ставрополье. Наименее негативно настроенными оказались жители Краснодарского края.

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