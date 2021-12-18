Почему оппозиция Рижской думы желает снять с должности мэра столицы

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18 декабря 2021, 16:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Увы, в Риге критическая ситуация на улицах после длительного снегопада. Глава мэрии Мартиньш Стакис и вице-мэр Вилнис Кирсис совершенно не могут позаботиться о безопасности граждан! Иными словами, по улицам Риги невозможно нормально передвигаться – можно себя покалечить… Что и происходит с жителями и гостями столицы!



Скажу честно, что лично у меня «не заладились» еще с лета отношения с новым руководством Рижской думы! Судите сами! Главный флагосниматель - мэр Стакис со своими «приближенными» расставил, прости Господи, летом помойные горшки с облезлыми кустами аккурат в центре любимой столицы… Нормальному человеку не то, что ходить, а ползти сложно было – чуть зазеваешься и ты уже сидишь-лежишь в горшке Стакиса! Ясное дело, что шеф-редактор Балтийского бюро «Аргументы Недели» «пометила» несколько «кадушек»!





Лето закончилось. Я было возрадовалась, что смогу преспокойно прогуливаться по городу и посещать рождественские ярмарки, но мэр Стакис решил «показать фигу» мне и другим жителям: в Латвии шел обильный снегопад, а потом наступила оттепель… Сами понимаете, что творится на улицах и дорогах столицы. Нет, Ригу практически не убирали! Почему? А четкого ответа от мэра Стакиса и его «соратника» вице-мэра Кирсиса получить невозможно! Просто детский лепет. Г-н Кирсис утверждает, что «были проблемы в снегопад, особенно на тротуарах в местах перекрестков, где образовались снежные горы и на пешеходных переходах скопилась вода, а с компаниями по уборке улиц не предусмотрено чистить эти зоны». Вона как!



Понятно, что все эти объяснения мало устраивают жителей и гостей столицы! Я уж не знаю о каких перекрестках и канавах вещал вице-мэр, но я на себе испытала всю прелесть нечищенных улиц! А дело было так: в прекрасном настроении и привитая, я осчастливила улицы столицы своим выходом в «свет»… Вот только улицы Стакиса, видимо, не были готовы к моему появлению… Проигнорировав совет одной маркетинговой компании, надеть цветные носки поверх сапог, я вышла во всей красе на улицы Риги и, конечно, поплатилась за свое легкомыслие: через минут пятнадцать я уже лежала на Домской площади… Падала я, по словам моей приятельницы, красиво: сперва я «проехалась» по льду, потом… взмахнув руками я элегантно «приземлилась» на тротуар… Все бы ничего, но ноги мои были гораздо выше, чем моя голова! Со стороны можно было подумать, что я совершила двойной аксель! Госпожа Навка уж точно бы позавидовала!



Не стану утомлять рассказом о своем «подъеме» и моем посещении травматолога Яниса Петрониса, но этот поход я запомню, как «отче наш»!

Вы думаете, что я одна удостоилась чести «полежать» на рижской улице? Нет! В порыве ярости и негодования решила поделиться своей болью с экс-мэром Риги, ныне депутатом Рижской думы Олегом Буровым… С величайшей тоской вспоминаю, что при его правлении такого, простите, б@а и в помине не было! Народ был жив! И что вы думаете? Экс-мэр Риги, депутат Рижской думы Олег Буром сам имел честь «возлежать» на светлых улицах города! Правда, мне повезло больше – лежала с дамской сумочкой, а политик с продуктовыми пакетами! Скажу сразу, что после обследования в больнице выяснилось, что жить будем!





Как можно назвать такое отношение руководства Рижской думы к народу?



Терпение имеет предел: было собрано необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания о выражении недоверия мэру Риги Мартиньшу Стакиси и вице-мэру Вилнису Кирсису!



Инициаторами выступили оппозиционные партии Рижской думы – «Согласие», «Честь служить Риге».



Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии депутата РД Олега Бурова:



«То, что сейчас творится на улицах – ужас и совершенно небезопасно для людей. Совершенно очевидно, что руководство Рижской думы показали свою несостоятельность! Я понимаю, что руководство РД не очень опытные хозяйственники, но было же понятно, что когда наступит оттепель, то невозможно будет передвигаться по улицам города. И непонятны объяснения о том, что был небывалый снегопад! Были годы, когда всю Ригу «укутало» снегом, но с этим справлялись. Мне звонило много людей, которые жаловались на состояние улиц и своего здоровья после травм. Нет ни для кого секрета, что больницы травматологии просто переполнены и, чтобы получить помощь следует отстоять в очереди несколько часов. Проблема в том, что нынешнее руководство, увы, не может честно признать свою вину в возникшей ситуации: следовало бы обратиться к людям, извиниться и все объяснить! Поверьте, люди бы поняли! Не так уж и плохо, чтобы нынешнее руководство послушало советов других депутатов РД, которые сталкивались с подобными проблемами. Я уверен, что следует не рассуждать «умно», а просто убирать улицы, дороги! И вопрос будет решен!»



Интересный момент: кроме партии «Согласие» и партии «Честь служить Риге» к «проекту» о снятии с должности нынешнее руководство, присоединилась партия «Русский Союз Латвии», но как-то странно: они готовы к созыву внеочередного заседания, а вот к «снятию» нынешнего руководства – нет! Как же так? И нашим, и вашим! Я, конечно, понимаю, что данная партия еле-еле «попала» в РД и ей совсем не хочется терять деньги! Но, а как же безопасность людей? Как вера людей в партию, которая «была» за русскоязычных? Куда все ушло? Да, забыла! Еще один нюанс: оппозиционные партии РД предложили «Русскому Союзу Латвии» организовать мероприятие, которое объединит людей… Например, устроить Масленицу в центре Риги… Увы, «Русский Союз Латвии» пока проигнорировал любые мероприятия для русскоязычных Латвии. В чем же дело? Смею предположить, что деньги из российского фонда «Русский мир», которые получает «РСЛ», видимо, закончились… Сложно сказать – почему? Но, а какие мероприятия для русскоязычных, поддержка русского языка, традиций без денег? Только на словах! Уверена, что российский фонд «Русский мир» и не знает, а куда реально уходят деньги… Почему я так думаю? Мои российские коллеги меня часто спрашивают: «Вы же получаете от нас деньги на поддержку всего русского, а где же результат?» Что я могу сказать? Видимо, нужен реальный аудит… Теперь понятно, почему «РСЛ» поддерживает не русскоязычных, а, смею заметить, «противников» всего русского… Деньги – вот причина! Это мое мнение!

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