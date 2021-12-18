Возбуждено уголовное дело после пожара на строящемся военном корвете «Проворный» в Санкт-Петербурге

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18 декабря 2021, 10:42 Источник: ТАСС

пожарный, фото: МЧС РФ

Представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила, что по факту пожара на строящемся военном корабле на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Инцидент произошёл 17 декабря.

В пятницу на заводе «Северная верфь» загорелась палуба площадью до 100 кв.м строящегося военного корвета «Проворный». В результате происшествия пострадали три человека, двое из них - сотрудники МЧС. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

В оборонно-промышленном комплексе уточнили, что корпус корвета не получил повреждений, но серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство. Отмечается, что судно должны были сдать флоту в конце 2022 года, теперь сроки могут измениться.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба")»,- добавила Марковская.

Продолжается осмотр места происшествия, корвета, допрашивают работников, свидетелей, назначен ряд экспертиз, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин возгорания.

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