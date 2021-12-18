В 6 городах Челябинской области будут рекультивированы свалки

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18 декабря 2021, 10:17 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Работы проведут в Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Троицке, Миассе и Верхнем Уфалее.

Вчера, 17 декабря, губернатор Челябинской области провел заседание Координационного совета по вопросам экологии. Участниками мероприятия стали представители региональной и федеральной исполнительной власти, а также руководители рабочих групп совета, представители промышленных предприятий, общественники и эксперты.

Предметом обсуждения стали итоги реализации природоохранных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в Челябинской области. Глава региона напомнил, что на Южном Урале уже рекультивирована крупнейшая свалка, расположенная на территории города Челябинска. В ближайшее время то же самое должны сделать еще в 6 городах: Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее.

«Все работы должны быть выполнены в срок», — особо подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Кроме этого, в ходе заседания шла речь о реализации экологического стандарта, модернизации общественного транспорта, системе мониторинга атмосферного воздуха, эксперименте о квотировании выбросов.

Председатель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов отметил результативность работу совета. Он добавил, что комиссией Госсовета по направлению «Экология» опыт Челябинской области был рекомендован для тиражирования в других регионах России.

Напомним, что Координационный совет был создан как открытая площадка для обсуждения и консолидации мнений по решению экологических вопросов, стоящих перед регионом.

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