Народное голосование определит самые интересные новогодние костюмы южноуральцев

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18 декабря 2021, 10:15 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В регионе проходит проект «Сказочная карта Челябинской области».

В декабре 2021 года ГТРК «Южный Урал» запустил проект «Сказочная карта Челябинской области». Более 1,5 тысячи человек поделились своими фотографиями и семейными историями, отражающими традиции празднования Нового года, которые передаются из поколения в поколение.

Увидеть снимки необычных новогодних костюмов, многие из которых сделаны своими руками, можно на сайте cheltv.ru. Самому юному участнику проекта исполнилось всего несколько месяцев, а самая старая фотография была сделана в 1939 году. Снимки были сделаны в 150 городах и поселках. В составлении «Сказочной карты» поучаствовали южноуральцы, которые жили в других регионах и странах.

Авторам трех самых популярных снимков вручат подарки. Народное голосование продлится до 23 декабря. Итогом проекта станет составление «Сказочной карты Челябинской области». ГТРК «Южный Урал» расскажет, какие новогодние персонажи являются самыми популярными в регионе, а также назовет города и поселки, где они проживают.

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