Как в России невакцинированных пенсионеров заносят в «черные списки»

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17 декабря 2021, 21:29 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В России планы по вакцинации от коронавируса приобретают новые формы. При этом они становятся обязательными к исполнению.



Перед тем, как принять решение о вакцинации, пенсионерка из Москвы Дарья Сергеевна решила пройти обследование в одной из поликлиник Восточного округа. Она пришла за результатом сердечного обследования к кардиологу и неожиданно для себя узнала, что попала в некий «черный список».



«Открывает мою карту, мы же сейчас все на экране, и прямо с порога: о, так вы у меня в черном списке!», — рассказала женщина.



Кардиолог предложил пенсионерке «показать, что такое реанимация, что такое морг, как в больнице люди корчатся» и неоднократно настаивал на ее немедленном вакцинировании. Она попыталась обсудить с врачом свои проблемы с давлением, но кардиолог переводил разговор и рассказывал Дарье Сергеевне о перспективах скорой смерти в страшных мучениях в случае ее отказа от прививки.



Когда доктор все же поинтересовался давлением, женщина ответила, что верхнее поднимается до 160. На это врач спокойно заметил: это вообще не давление.



После этого женщина решила узнать в поликлинике, с какой целью здесь составляются «черные списки»: это распоряжение сверху, по конкретной больнице или частная инициатива врача? Но ни на стойке информации, ни у заведующего терапевтическим отделением внятного ответа пенсионерка не получила. Медработники уверяли, что никаких распоряжений насчет «черных списков» по больнице не было.



В неприятную историю попала еще одна московская пенсионерка, которой уже 83 года. Женщина перенесла инфаркт, инсульт, у неё паралич левой стороны тела. Она считается лежачей больной и, в принципе, не ходит. Пенсионерка уже несколько лет вообще не выходила на улицу.



В Москве у женщины из родственников никого не осталось. Патронажный врач за последние 5 лет посещала ее лишь дважды. Недавно произошло ее третье посещение. Но врач пришла не для того, чтобы осмотреть и выслушать жалобы, а для выполнения плана по вакцинации.



«Она (патронажный врач) пришла и спросила, когда будем делать. Я не отказываюсь, но давайте сделаем для начала тест. А она ответила: мне план по вакцинации спустили. И начала убеждать очень настойчиво: если вы не сделаете, мы не достигнем коллективного иммунитета.



Это она — мне! Меня этим доводят так, что давление поднимается. Но я ее уговорила: давайте немножко подождем, я себя сейчас совсем неважно чувствую»,- рассказала пенсионерка.



В последнее время она живет на обезболивающих, которые принимает постоянно. За неимением врача «выписывает» их себе сама. Обследовать ее никто не собирается.



Недавно в одном из районов Самарской области было выпущено официальное обращение к главам сельских поселений. Цитата: «Просим вас предоставить депутатам сельских поселений списки лиц, не прошедших вакцинацию (особое внимание уделить лицам старше 60 лет) для их адресной отработки».





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