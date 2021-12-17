В Крыму запретили проведение развлекательных мероприятий в новогодние праздники

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17 декабря 2021, 20:24 Источник: Правительство Республики Крым

Ласточкино гнездо, pixabay.com

В Крыму запретили проведение во время новогодних праздников концертных и развлекательных мероприятий в местах массового пребывания людей. Эти изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

В документе говорится, что на территории Республики Крым необходимо запретить проведение анимационных, концертных и прочих развлекательных мероприятий в новогодние праздники.

Также вводятся требования к проведению утренников и концертов в школах и детских садах – их следует проводить исключительно в классах или группах, родителям и родственникам на мероприятиях присутствовать запрещено.

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