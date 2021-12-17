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Биржа Стамбула приостановила торги из-за падения курса турецкой лиры

, 19:18

Биржа Стамбула приостановила торги из-за падения курса турецкой лиры

Единственная турецкая биржа в Стамбуле в пятницу приостановила работу на фоне обвала национальной валюты лиры. 17 декабря курс доллара США к турецкой валюте впервые превысил отметку в 17 лир за доллар. С начала года турецкая лира подешевела вдвое.

Сделки на площадке в Стамбуле сегодня были временно приостановлены по всем направлениям на рынке акций. По состоянию на 17:50 мск за доллар США давали 16,33 лиры. Это на 4,23% выше уровня закрытия вчерашних торгов.

На фоне такого падения курса лиры главный фондовый индекс Турции BIST 100, который отображает динамику 100 крупнейших компаний страны, рухнул на торгах на 6,92%.

 Из-за обвала курса турецкой лиры биржа  Стамбула приостанавливала  работу. Центробанк Турции пока не вмешивается и не продает доллары из резервов для поддержания лиры. 

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