Бывший зять Ельцина рассказал о его предпочтениях за охотничьим столом

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17 декабря 2021, 19:29 Источник: dyachenko_a

Бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко в своем блоге рассказал об охотничьем столе первого президента России и его любимых блюдах.



Алексей Дьяченко:



- Борис Николаевич любил охотничий стол. Я уже рассказывал, что в повседневной жизни он предпочитал простецкую еду – грибной суп, консервированную сайру с варёной картошкой, малосольные огурчики. Но как страстный охотник и рыбак мог себя иногда побаловать и разной дичью. Повара в правительственном охотхозяйстве в Завидове были мастерами по приготовлению дичи. Традиции шли ещё со времён Хрущева и Брежнева. Шеф службы безопасности Президента потом укрепил кадры поваров хорошими профессионалами.



Что было на столе? Считаю, что шедевр этой кухни – заливное из лапы медведя. Выглядит, конечно, страшновато. Поскольку лапа медведя без шкуры похожа на человеческую руку, плавающую в желе. Извините за это сравнение. Медведи бывают разные. Наши – бурые – мелковаты, поэтому даже размеры иногда совпадают с человеческими. Мясо медведя имеет специфический сладковатый вкус. Борису Николаевичу очень нравилось. Но это блюдо – редкость. В основном готовили из мяса оленя, марала, кабана. Отлично шли котлеты из мяса лося и кабана (50 на 50). Кстати, прекрасно готовили эти котлеты и Наина Иосифовна, и моя супруга Татьяна. Вспоминаю и отличную шурпу из оленины, паштет из мяса кабана, жаркое из марала в соусе из лесных ягод. Хитами также были водная куропатка, копчёные дикие гуси, утки, запечённые с дикими лесными яблочками. Делали, конечно, пельмени с начинкой из разной дичи. Прекрасная получалась сборная солянка.



Мясо, конечно, проверялось в лаборатории. Свежая добыча направлялась на проверку, а готовили из уже проверенного. Лаборатория была здесь же. Мясо хранилось на кухне в холодильниках. Слава богу, ни разу не было случаев отравлений. По крайней мере, я не помню никаких чрезвычайных происшествий. Хотя дикое мясо – штука опасная. А вот рыбу, которую ловил Борис Николаевич, я не видел, чтобы проверяли. Карасиков жарили в сметане. До хруста. Можно было есть с костями, так как они отлично прожаривались. Когда варили уху, то обязательно брали из костра полено и засовывали полено прямо в уху. Для непередаваемого запаха костра. И обязательно в уху вливали стакан водки. Может, поэтому и отравлений не было. Шутка. Хотя известно, что отравление рыбой сыграло роль в нашей недавней истории. Как мне рассказывал Борис Николаевич, в 1983 году правителю Советского Союза Константину Устиновичу Черненко (тогда он ещё был вторым лицом в стране) министр внутренних дел Виталий Федорчук прислал копчёную рыбу, которой тот сильно отравился. Дело было в Крыму. Черненко срочно доставили в Москву в Центральную клиническую больницу (Кремлёвскую) и там спасали. Дело было очень сложное, потому как он страдал хроническим легочным заболеванием и вообще не отличался богатырским здоровьем. Тогда его все-таки вытянули, но, считается, что рыбешка серьезно подорвала жизненный ресурс вождя. Кстати, именно Черненко привёл к власти Михаила Горбачева. Почему-то сам Горбачёв и многие историки под влиянием его рассказов считают «крестным отцом» Горбачева – Юрия Андропова. Но это не совсем так.



В 1978 году Горбачева перевели в Москву на должность секретаря ЦК по сельскому хозяйству. Сделано это было по рекомендации главного партийного идеолога Михаила Суслова, без которого тогда не проходило ни одно крупное партийное решение. Суслов сидел в ЦК КПСС со времён Сталина и имел аппаратный вес поболее, чем Андропов. Да и не дали бы тогда Председателю КГБ шанса расставлять кадры секретарей по сельскому хозяйству. Эту тему я как-то обсуждал с тестем. Он обратил внимание, что после смерти Андропова Горбачев не стал Генеральным Секретарём. Именно Черненко дал Горбачеву право вести Секретариаты ЦК. Ельцин считал, что Андропов неплохо относился в Горбачеву, но не видел его Генсеком. Иначе продвинул бы на своё место. Но он же этого не сделал! Место Генсека после Андропова уверенно занял Черненко. Почему же Горбачев считает своей путеводной звездой именно Андропова? Просто и Суслов, и Черненко не так популярны в народе и в среде чекистов, как Андропов. Личность Андропова окутана мифами. А Суслова и Черненко воспринимали в народе и в КГБ как обычных партийных аппаратчиков. Но Черненко, как считал тесть, был человек совсем непростой. Тело его болело, а голова была вполне ясная (в отличие от Брежнева последних лет). И поживи он ещё пару годков, не факт, что Горбачёв сумел бы выскочить на самый верх. Но проклятая рыбешка и болезнь лёгких добили Черненко.



Вернёмся к ельцинским временам. За столом после охоты собирались, помимо членов семьи, тот же Коржаков, часто бывали министр внутренних дел Ерин, министр обороны Грачёв, первый шеф администрации и земляк Юрий Петров. Все они потом в разное время ушли в отставку. После отставки уже, конечно, не сидели за этим столом. Молодых реформаторов за охотничьим столом я ни разу не видел. Шеф завидовского хозяйства тов. Фертиков обычно презентовал разные блюда, рассказывал про каждое из них. Обязательно за столом рассказывались разные охотничьи байки. Приезжали по приглашению Ельцина на «неформальный отдых» и высокие иностранные гости. Но я не присутствовал на таких встречах. Там работал дипломатический протокол.



Добычу Бориса Николаевича обычно делили так: часть доставалась ребятам из охраны, часть везли на дачу, часть оставляли в Завидово. На даче была большая морозильная камера, в которой можно было долго хранить. Распределял добычу обычно Коржаков, после его ухода – шеф охотхозяйства товарищ Фертиков. Свою добычу я сдавал в общий котёл. Но не всегда. Иногда я просил по спецзаказу приготовить что-то для себя и родственников. Типа копченого окорока из мяса кабана. У завидовских кабанов хорошее мясо. Они – помесь дикого кабана и домашней свиньи (без клыков). По части рыбы – шикарно готовили фаршированную щуку и фаршированного судака. Хороший получался и пирог с визигой.



Считаю, что в России есть огромные традиции охоты. Страна вполне может стать одной из ведущих в этой сфере в мире. Давно пора создать мощную государственную корпорацию «Росохота», которая может стать в перспективе не слабее «Газпрома» и «Роснефти». Тем более в условиях, когда зеленые по всему миру скоро охоту запретят. Сейчас ведь ведётся активная дискуссия о том, насколько этична охота в 21 веке. Не буду сейчас распространяться на эту тему. Скажу лишь, что поколение Бориса Николаевича прошло свой жизненный путь без мучений относительно этики охоты. У этого поколения детей войны были совсем другие проблемы. Куда более серьёзные. А их внуки и правнуки пусть решают сами.





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