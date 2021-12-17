На новогодних праздниках власти в Крыму будут жестко следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований​

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2021, 18:14 Источник: Аргументы недели-Крым

Министр курортов и туризма предупредил – в праздничные дни сотрудники министерства будут мониторить соблюдение требований главсанврача.

«Массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом, о чем еще раз были предупреждены руководители ведущих крымских гостиниц и санаториев, так же как и о личной ответственности руководителя в случае несоблюдения требований Указа и Постановления главного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю», - рассказал Вадим ВОЛЧЕНКО.

Также министр подчеркнул, что мониторинг средств размещения на предмет соблюдения всех актуальных требований будет проводиться в течение всех праздников и особенно в новогоднюю ночь, нарушения в отелях будут сопровождаться административными протоколами, штрафами или ограничением деятельности.

«Надеюсь этого не произойдет, так как в течение всего года мы видели, как исполняются все предписания Роспотребнадзора, и отмечаем, что понимание того, что безопасность гостей всегда была и будет в приоритете накладывает большую ответственность на вашу работу. За летний период не произошло ни одной вспышки заболевания в наших гостиницах. Будем работать над тем, чтобы так было и в дальнейшем», – приводит слова министра пресс-служба минтура.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости