Хакеры сообщили о «барской усадьбе» Анатолия Чубайса

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17 декабря 2021, 18:10 Источник: og.ru

В телеграм-канале Black Mirror опубликована переписка, связанная с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Она проводилась по электронной почте, взломанной хакерами.



В сообщениях присутствует информация об участке земли в Тверской области, на котором якобы построена «барская усадьба» для Анатолия Чубайса и его жены Авдотьи Смирновой. Площадь главного дома составляет более 1000 кв.м. На участке также находятся дом прислуги и охраны, гостевой дом и спортивный бассейн с дорожками.



Из переписки становится известно и о принадлежащей Чубайсу квартире в центре Москвы стоимостью 1,5 млн долларов. Согласно сообщениям, сотрудники госкорпорации часто решали различные бытовые вопросы своего руководителя. Так, один из них занимался обустройством кинозала в доме Чубайса в деревне Переделкино.



Ранее СМИ сообщали о риске дефолта компании «Роснано», которую Анатолий Чубайс покинул год назад. По итогам 2020 года стоимость активов корпорации упала на 35%, а чистый убыток достиг 52,9 млрд рублей. Анатолий Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» около 12 лет.





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