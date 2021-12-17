Путин предложил безвозмездно предоставлять вакцины от COVID-19 странам, которые пока не могут их купить

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17 декабря 2021, 18:20

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин предложил безвозмездно передавать вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 странам, которые пока не могут позволить себе их покупать. В пятницу президент принял участие в пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выступая на заседании РСПП, Путин сравнил ситуацию по коронавирусу в европейских странах и в нашей стране. Президент сообщил, что в "относительно благополучных странах с точки зрения охраны здоровья людей", в ФРГ, "как ни странно, во-первых, достаточно низкий уровень вакцинации по сравнению с другими европейскими странами", и "уже начали говорить о том, что не хватает даже вакцин для ревакцинации, бустера".

Путин заявил: "...наш «Спутник V» – так, как на сегодня это видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку – работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины". Он предложил: "...мы даже можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду и для бустерной вакцинации, в том числе и для европейских стран", если "у них есть такая необходимость и желание".

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