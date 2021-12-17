Школы и детсады Москвы примут решение о новогодних елках в зависимости от эпидемиологической ситуации

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17 декабря 2021, 17:41

Фото: Ю. Иванко, Mos.ru

В пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили, что школы и детские сады Москвы примут решение о проведении новогодних елок в зависимости от эпидемиологической обстановки.



«В этом году мы рекомендуем столичным школам по возможности провести предстоящие новогодние утренники и пригласить на них родителей. Однако необходимо помнить, что эпидемиологическая ситуация в каждой школе может быть разная, поэтому решение о проведении праздника и тем более о приглашении на него родителей каждая школа принимает самостоятельно»,- говорится в сообщении.



Отмечается, что для посещения утренников в школах родителям необходимо будет иметь при себе QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.



«Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом. Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста»,- добавили в ведомстве.





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