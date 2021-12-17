Челябинская область получила в Москве премию «Чистый воздух»

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17 декабря 2021, 16:45 Анна Семенова

Престижная награда за экоуспехи уехала в Челябинск. Фото: Министерство экологии Челябинской области

Таким стало участие в борьбе за номинацию « Экорегион 2021».

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экологии, победители были объявлены сегодня, 17 декабря, в Москве. Челябинск стал победителем Национальной премии «Чистый воздух» в номинации « Экорегион 2021».

В этой номинации участвовали регионы, которые реализуют на своей территории экологические проекты. При оценке и выборе победителя учитывалось количество акций и экомероприятий, поддерживаемых руководством области, уровень экологической культуры топ-менеджеров крупных региональных предприятий, внимание к сохранению лесов, чистоте рек, сохранению флоры и фауны.

Оценив внедрение технологий по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске, судьи отдали первое место и профессиональную награду нашей области.

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