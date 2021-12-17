Крупнейшие российские компании недовольны качеством отечественной вычислительной техники

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17 декабря 2021, 15:15 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минпромторг и Минцифры пытаются стимулировать переход крупных российских заказчиков на отечественную вычислительную технику. Между тем некоторые российские потребители серверного оборудования недовольны вычислительной техникой на отечественных процессорах.



Минцифры провело совещание, в котором приняли участие «Ростелеком», департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, ВТБ, «Росатом», «Ростех», АК АЛРОСА, «Сбер» и «Почта России». Представители АЛРОСА и «Сбера» заявили, что их не устраивает низкая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования. Они отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов.



В Минцифры признали, что присутствуют «сложности с совместимостью существующего программного обеспечения, производительностью в ряде конкретных применений, доступностью оборудования для тестирования». При этом в ведомстве отметили, что российская техника совершенствуется и «отечественные сервера смогут серьезно потеснить зарубежные сервера уже в 2023–2025 годах».



Гендиректор компании «Норси-Транс», производящей сервера на процессорах «Эльбрус», Сергей Овчинников посетовал на угрозу срыва программы импортозамещения. Доля серверов и систем хранения данных, работающих на «Эльбрусе» в настоящее время является совсем небольшой: его компания в 2020 году продала всего около 5 тыс. таких устройств.



«Попытку сравнивать сервера на российских процессорах с зарубежными в разрезе производительности я считаю подрывом политики импортозамещения. Конечно, по производительности они будут уступать. Но это вопрос не технический, а безопасности страны», — заявил Овчинников.



Известно, что ранее правительство РФ запустило механизм сквозных кросс-отраслевых проектов, который предполагает совместную работу заказчика и производителя над выпуском необходимого оборудования. Заказчики могут компенсировать до 50% от стоимости проекта из субсидий. Также госструктуры по закону уже должны закупать только российское оборудование, в том числе и серверное, которое присутствует в реестре Минпромторга.





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