Судья Хахалева уехала, правосудие осталось

Аргументы Недели → Общество 13+

17 декабря 2021, 15:05 Источник: Новая газета

Не прошло и пяти лет с момента скандальной свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой в июле 2017 года, как Высшая квалификационная коллегия судей РФ с подачи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудила против неё уголовное дело по признакам части 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. С момента лишения ее статуса судьи в июле 2020-го прошло всего-то полтора года, а фактура в деле о лишении статуса и в уголовном деле одна и та же: прогулы, якобы совершенные судьей в 2016–2019 гг. в количестве 127 дней, за которые она присвоила заработную плату «и другие выплаты» на сумму 1,2 млн рублей.



9,5 тысячи в день (это результат деления) кому-то покажется неплохо, но на фоне той свадьбы, размах которой Совет судей Краснодарского края оценил в 4,5 млн рублей, а эксперты и того больше, это как-то несерьезно. Как и сами «прогулы»: о командировках зампреда краевого суда (такую должность она тогда занимала) председатель этого суда, конечно, был осведомлен, и в нормальном суде по трудовому спору Хахалева наверняка смогла бы это доказать. Состав преступления тоже выглядит натянутым: обычно такое присвоение квалифицируется как злоупотребление должностными полномочиями, а то и вовсе как гражданский деликт.



О коррупции в судейском сообществе Краснодарского края не сказано ни слова. И, вероятно, на этот раз не будет сказано: накануне судьбоносного для нее решения ВККС Хахалевой позволили улететь в Ереван. Так «по сведениям ФСБ», которая отлету не воспрепятствовала: она же не Навальный, чтобы ее с трапа снимать. Следовательно, ФСБ, которая с судьями дружит, была уверена, что подлинники документов пассажирка с собой не везет, и, вероятно, она дала какие-то заверения, что распространять их тоже не будет.



Так закончилась война судьи Хахалевой с руководством судейского сообщества, о чем мы знаем в общих чертах. Точно известно, что сразу после скандала со свадьбой и анекдотическим дипломом правоведа, якобы выданном ей в Тбилисском университете, руководство сообщества предлагало ей уйти в отставку по-хорошему, но она не вняла, показывала из рукава какие-то свои козыри; и чтобы с ней справиться и все почистить, и понадобились первые три года до лишения ее статуса «за прогулы».



Имя «золотой судьи» Хахалевой стало таким же мемом, как «Басманный суд», в той же мере неминуемо, в какой и случайно. Неминуемо, потому что деньги оставляют следы и свои же и сдают: кто-то ведь сделал фотографии на свадьбе, на которую чужих не звали, и, видимо, простимулировал их публикацию сразу во многих СМИ.



Однако знаменитостью Хахалева оказалась и случайно, потому что на ее месте мог оказаться и какой-то другой зампред суда, и такие скандалы с участием судей известны, хотя именно Краснодарский край тут опять не случаен.



В отличие от приватизации промышленности в центральных и северных регионах, в Краснодарском крае с некоторым запозданием приватизировались «золотые» земельные участки — как сельскохозяйственного назначения, так и на курортном побережье. Собственность на них в ходе настоящей войны с убийствами (как в Кущевке) чаще всего закреплялась судебными решениями. Известны случаи, когда суды сначала разрешали строительство многоквартирных домов в прибрежной полосе Геленджика, Анапы или Сочи, а впоследствии, когда квартиры в этих домах распродавались (часто приезжим «с северов»), решения пересматривались, и обманутые люди оставались с носом. А чьи-то дома, наоборот, стоят, и, по мнению местных активистов, именно эта незаконная, но узаконенная судебными решениями застройка побережья стала причиной затоплений, обрушившихся на Анапу и другие прибрежные города и поселки в последние годы.



У обманутых, объединившихся в группы, есть и карты таких построек, есть и схемы переделов политых кровью сельхозугодий. К судьбе собственности не так уж сложно привязать судебные решения, но чтобы их проанализировать, нужна большая и, главное, официальная, с полным к ним доступом, работа, потому что таких решений судами края были вынесены тысячи, а то и десятки тысяч. И одна только Хахалева, как гласит местная легенда, умела держать все это у себя в голове.



А может, и не Хахалева, или не только она об этом знает, возможно, краснодарский фольклор зря присвоил ей этот почтенный статус. Но торговаться ей точно было чем, в противном случае ее история не тянулась бы четыре года, и сейчас она была бы не «в Ереване» или черт знает где, а уже отсидела бы половину срока в колонии.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости