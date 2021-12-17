«Приключения» свалки у горы Развалки

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17 декабря 2021, 14:57 Максим СОТНИКОВ Источник: stav-reporter.ru

В живописном месте курорта федерального значения Железноводск на западном склоне памятника природы «Гора Развалка» вдоль границы с железноводским курортным парком расположилась легендарная городская свалка. Это самая старейшая из всех известных мусорных свалок курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

В 2007 году железноводская свалка отметила свой столетний юбилей. После этого исторического события с ней решено было разобраться окончательно и бесповоротно. На месте, очищенном от скопившегося за это время мусора, предложили разместить Горное море. Когда эта затея, с самого начала показавшаяся многим слишком авантюрной, лопнула, как мыльный пузырь, некоторые горячие головы стали продвигать проект создания на месте вековой свалки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Иными словами, изъявили желание застроить данную территорию санаториями и пансионатами.

Разработка ПСД методом проб и ошибок.

После долгих и мучительных раздумий местные власти предпочли остановиться на проекте создания на месте рекультивируемой свалки парковой зоны. Эту идею оформили в виде соответствующего технического задания, и в 2018 году администрация города-курорта объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации «Рекультивация закрытой городской свалки бытовых отходов по адресу: Ставропольский край, северная часть города-курорта Железноводска района горы Развалка». По результатам проведённого тендера право разработать ПСД получило ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» из Уфы.

Надо признаться честно, компания из далёкого Башкоторстана накопила богатый опыт разработки подобного рода проектов. В частности, в январе 2018 года она заключила контракт с Комитетом по коммунальному хозяйству города Елец (Липецкая область) на разработку ПСД «Рекультивация земельного участка в деревне Дмитриевка Елецкого района». Проект оказался не слишком высокого качества, в результате чего получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. Исправлять собственные ошибки проектировщики отказались. Заказчик вынужден был обратиться в суд, который в марте 2020 года обязал ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» исправить выявленные недочёты.

В судебном порядке пришлось также исправлять ошибки, допущенные ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» при выполнении муниципального контракта «Рекультивация несанкционированной свалки твёрдых бытовых отходов в станице Кущёвской в районе кирпичного завода».

2 декабря 2021 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требования Управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога, требовавшего взыскать с ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» 1,24 млн рублей за несвоевременное исполнение работ по корректировке проекта рекультивации небольшого земельного участка в Таганроге. Несмотря на то, что суд постановил взыскать с проектной организации всего 590 тыс. рублей, он фактически признал, что подрядчик не выполнил взятых на себя обязательств.

Проектировщики перепутали город-курорт Железноводск с деревней Дмитровкой Елецкого района.

В случае с разработкой ПСД рекультивации железноводской свалки у Росприроднадзора также были серьёзные замечания к проектной документации. И несмотря на то, что все они в конечном итоге были устранены и проект получил положительное заключение, полной уверенности в исключении возможности появления нежелательных сюрпризов в процессе выполнения рекультивации столетней свалки по утверждённому проекту почему-то не возникает. Если в проектах рекультивации деревенских свалок проектировщики умудрились совершить серьёзные ошибки, что же тогда можно говорить о проекте рекультивации огромной свалки, расположенной в центре курортного региона федерального значения?

Скептические настроения заметно усиливаются, если внимательно изучить проектно-сметную документацию, размещённую на официальном сайте города-курорта Железноводска. Листая «Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации», на странице 7, где содержится описание рельефа подлежащей рекультивации территории, можно ознакомиться с информацией следующего содержания: «Территория Елецкого района представляет собой возвышенную равнину, для которой характерны такие формы рельефа, как овраги, балки, эрозионные останцы, оползни и оплывины, карстовые воронки и пещеры. Геологическая основа - девонские известняки. К рекам Пальна, Воргол выходят крутые обрывистые склоны. Имеются следы карстовых воронок, провальные ямы, пещеры». В Программе инженерно-геодезических работ, составленной для разработки ПСД рекультивации железноводской свалки, также речь идёт о Елецком районе.

Вполне вероятно, что не самый удачный опыт, полученный проектировщиками из ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» при разработке ПСД «Рекультивация земельного участка в деревне Дмитриевка Елецкого района» настолько глубоко запал им в душу, что фрагмент того проекта они пытаются втиснуть во все последующие свои проектные разработки.

Однако удивляет даже не это. Непонятно, как такую глупость не смогли заметить ни сами проектировщики, ни представители заказчика, ни те, кто проводил экспертизу данного проекта. Такое небрежное отношение к проектной документации заставляет задуматься над качеством выполненной работы. А что, если в проекте содержатся и другие, более серьёзные ошибки, которые могут обнаружиться только в процессе рекультивации? Кто тогда будет нести ответственность за срыв сроков или удорожание проекта? Вопросы, конечно же, не праздные. И ответы на них лучше было бы получить до того момента, когда тяжёлая техника приступит к процессу рекультивации.

Подрядчики-телепаты и чиновники-фантазёры.

Не обошлось без курьёзов и при проведении конкурсного отбора подрядной организации, которой предстоит провести рекультивацию железноводской свалки.

Претендентов на право заключения муниципального контракта, первоначальная цена которого составила 548 901 282 рубля, оказалось двое: московское ООО «Интерстройинвест», специализирующееся на строительстве жилых и нежилых объектов, и минераловодское ООО «Ас-Строй», основным видом деятельности которого был указан сбор неопасных отходов.

В это трудно поверить, но оба участника предложили одну и ту же цену – 546 156 775 рублей 59 копеек, которая оказалась ниже первоначально заявленной менее чем на 0,5%. Не иначе как без телепатии здесь не обошлось. В результате по совокупности факторов предпочтение было отдано московской компании, с которой 21 ноября 2021 года заключили муниципальный контракт. Весь объём работ планируется выполнить до 30 декабря 2023 года.

За несколько дней до заключения контракта бывший руководитель Железноводска Евгений Моисеев так прокомментировал данное событие: «Железноводск приступает к ликвидации закрытой городской свалки бытовых отходов. Итоговая стоимость рекультивации, учитывая вывоз и утилизацию мусора, составляет более 563 млн рублей». Правда, при этом он немного ошибся со стоимостью работ.

Как оказалось, когда речь заходила о злополучной свалке, экс-мэр Железноводска со своими комментариями нередко попадал в неловкое положение. Вот, например, в июле уходящего года он утверждал, что на свалке накоплено более 600 тысяч кубометров мусора несмотря на то, что, согласно утверждённому ещё в 2018 году проекту, объём накопленных отходов составил 225 655 кубометров. Из этого можно было сделать вывод о том, что всё сказанное Евгением Моисеевым нужно делить минимум на три.

В том же июльском интервью Евгений Иванович заявил, что «первоначальное решение законсервировать и оставить отходы на месте по решению губернатора края Владимира Владимирова было изменено на проект полного вывоза мусора и возвращения полигону его первоначального зелёного состояния». Но на этом его откровения не закончились. Экс-мэр добавил ещё, что все работы по рекультивации свалки будут выполнены в ближайшие два года.

Если бы Евгений Моисеев, прежде чем делать такие громкие заявления, хотя бы из любопытства поинтересовался содержанием проектно-сметной документации, он смог бы узнать много интересных вещей. Например, что рекультивация свалки состоит из двух этапов. Первый - техническая рекультивация - рассчитан на один год. А вот для выполнения второго этапа - т.н. биологической рекультивации - понадобится уже четыре года. По крайней мере, так записано в проекте.

Ещё одним откровением для господина Моисеева могла бы стать информация о проектном решении, предложенном в утверждённой ПСД. Там черным по белому записано следующее: «Отходы, выходящие за проектный контур свалки, подлежат выемке на всю глубину залегания до коренных пород (глины) и перемещению в тело свалки с последующей засыпкой выемок привезённым суглинистым грунтом».

Иными словами, никто не собирается куда-то вывозить более 200 тысяч кубометров мусора, которые за последние 100 лет буквально приросли к земельному участку. Единственное, что будет сделано, так это те 22 953 тысячи кубометров отходов, которые разбросаны на некотором удалении от тела свалки, аккуратно переместят поближе к её центру. После чего так же аккуратно накроют слоем земли.

Не знать обо всём этом Евгений Моисеев, конечно же, не мог. В таком случае не понятно, зачем он напустил столько тумана на ещё не стартовавший процесс рекультивации.

Но, пожалуй, более всего в этой истории порадовал вывод, содержащийся в проектно-сметной документации, где сказано о том, что «редкие и охраняемые виды растений в ходе проведения полевых работ в пределах участков изысканий обнаружены не были. Плодово-ягодные растения, а также грибы, используемые в питании, на территории размещения объекта не обнаружены».

После такого «гениального» открытия можно смело приступать к рекультивации свалки. Конечно же, делая это профессионально и без ошибок.

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